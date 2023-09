Sieg in Frankfurt: Mannheim springt an Tabellenspitze

Anzeige

Die Adler Mannheim haben mit ihrem vierten Sieg in Serie zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) übernommen. Das Team von Trainer Johan Lundskog gewann mit 5:4 (3:1, 2:1, 0:2) bei den Löwen Frankfurt und verdrängte damit die Kölner Haie auf Rang zwei. Der entthronte Spitzenreiter kann aber bereits am Donnerstag mit einem Erfolg bei den Iserlohn Roosters (19.30 Uhr/Magenta Sport) Platz eins zurückerobern.

Jordan Szwarz (6.), Matthias Plachta (7.) und John Gilmour (9.) brachten die Mannheimer früh auf die vermeintliche Siegerstraße. Den Anschlusstreffer der Löwen durch Ville Lajunen (10.) konterten wieder Plachta (23.) und Markus Hännikäinen (29.) zum zwischenzeitlichen 5:1. Frankfurts Doppelpacker Maxim Matuschkin (31./43.) und Eugen Alanov (47.) ließen die Gäste in der Schlussphase dann aber noch einmal zittern.