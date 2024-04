Spektakuläres Solo: Müller "mogelt den Puck irgendwie durch"

Anzeige

Als das Spiel auf der Kippe stand, schlüpfte Jonas Müller in die Hauptrolle. Der Vize-Weltmeister und Olympia-Silberheld führte mit einem Doppelpack die Eisbären Berlin zum 5:3-Sieg im zweiten Play-off-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Fischtown Pinguins. Vor allem das zweite Tor war ein Kunstwerk.

"Ich habe gesehen, dass in der Mitte ziemlich viel Platz war, und dachte mir: Ich kann jetzt einfach mal laufen", beschrieb der Verteidiger sein Solo über das ganze Eis, das er mit dem entscheidenden Tor krönte (47.), bei MagentaSport: "Ich habe dann probiert, irgendwie den Puck da durchzumogeln."

Zuvor hatten die Berliner einen 3:1-Vorsprung aus der Hand gegeben und weckten Erinnerungen an Spiel eins, als Bremerhaven aus einem 0:2 ein 4:2 gemacht hatte. Jetzt steht es in der Best-of-seven-Serie 1:1, am Sonntag (15.30 Uhr/MagentaSport) geht es in Bremerhaven weiter.