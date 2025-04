Sportwetten: Berlin im DEL-Finale gegen Köln Favorit

Meister Eisbären Berlin geht als Favorit in das Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Kölner Haie. Die Quote für die erfolgreiche Titelverteidigung des Hauptstadtklubs liegt beim Sportwettanbieter bwin bei 1,45. Sollten die Rheinländer die Best-of-seven-Serie für sich entscheiden, gibt es das 2,65-fache des Einsatzes zurück.

Das erste Duell steht am Donnerstag (19.30 Uhr/MagentaSport) in Berlin an. Die Quote für einen Heimsieg liegt bei 1,42, ein Erfolg der Haie ist mit Quote 2,75 notiert.

Die Eisbären gewannen zuletzt elf Play-off-Serien nacheinander und greifen nach dem elften DEL-Titel der Vereinsgeschichte. Die Haie stehen zum ersten Mal seit elf Jahren wieder in der Finalserie, ihre letzte Meisterschaft liegt bereits 23 Jahre zurück.