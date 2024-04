Straubing: Topverteidiger Mattinen unterschreibt in Toronto

Anzeige

Der beste Verteidiger der Deutschen Eishockey Liga (DEL) versucht den Sprung in die NHL. Der Kanadier Nicolas Mattinen von den Straubing Tigers unterschrieb einen Einjahresvertrag bei den Toronto Maple Leafs. Das gaben die Niederbayern am Montag bekannt. Der 26-Jährige war in der DEL-Hauptrunde mit 16 Toren und 30 Vorlagen bester Abwehrspieler der Liga und wurde als Spieler des Jahres ausgezeichnet.

Toronto hatte Mattinen 2016 in der sechsten Runde im NHL-Draft gezogen. Der Verteidiger schaffte den Sprung in die NHL aber nicht, spielte drei Jahre für die University of Ottawa, ehe er über den Villacher SV nach Straubing wechselte. Die Maple Leafs statteten ihn nun mit einem Zwei-Wege-Vertrag über 775.000 Dollar aus, der ihm aber keine NHL-Einsätze garantiert.