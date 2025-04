Straubing: Woodcroft bleibt Trainer - neun Abgänge

Craig Woodcroft bleibt auch in der kommenden Saison Trainer der Straubing Tigers. Das gab der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch bekannt. Der Kanadier hatte die Tigers im Februar übernommen und das Team in der Folge bis in das Viertelfinale der Play-offs geführt. Dort scheiterte Straubing am Titelverteidiger Eisbären Berlin (1:4).

"Craig ist mit viel Energie und klarer Struktur in einer sportlich anspruchsvollen Phase zu uns gekommen. Er hat in kurzer Zeit wichtige Impulse gesetzt und unsere Mannschaft stabilisiert", sagte Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham: "Wir sind überzeugt, dass er mit seiner internationalen Erfahrung und seiner klaren Spielidee die richtige Wahl ist, um unseren eingeschlagenen Weg weiterzugehen."

Zudem gaben die Tigers zahlreiche Abgänge bekannt. Neben Nationalspieler Joshua Samanski, der Teamkollege von Leon Draisaitl bei den Edmonton Oilers in der NHL wird, verlassen acht weitere Profis den Verein. "Unser Ziel ist es, die Mannschaft gezielt zu verjüngen und dabei gleichzeitig schneller, physisch stärker und aggressiver zu werden", sagte Dunham: "Genau das hat uns in dieser Saison in wichtigen Momenten gefehlt."