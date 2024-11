538. Assist: Ingolstadts Pietta bricht DEL-Vorlagenrekord

Daniel Pietta hat den Rekord für die meisten Vorlagen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gebrochen. Der 37 Jahre alte Stürmer des ERC Ingolstadt legte am Freitagabend im Spiel bei den Nürnberg Ice Tigers den Führungstreffer seiner Mannschaft durch Austen Keating auf. Es war Piettas 538. Assist, er ließ damit Robert Hock (537) in der ewigen Bestenliste hinter sich.