Bei Rückkehr von Jackson: München schlägt Berlin

Trainer Don Jackson hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine erfolgreiche Rückkehr an die Bande von Red Bull München gefeiert. Bei den Eisbären Berlin setzte sich die Mannschaft des US-Amerikaners 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen durch. Der 68-Jährige, der die Bayern zu den Meistertiteln 2016, 2017, 2018 und 2023 geführt hatte, hatte erst am Mittwoch nach dem überraschenden Rücktritt von Max Kaltenhauser erneut das Traineramt in München übernommen.