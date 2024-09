Blitzsaubere Bilanz: Red Bull München erobert Spitze

Nach der bösen Abreibung im Showspiel gegen die Buffalo Sabres hat Red Bull München seine blitzsaubere Bilanz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewahrt. Das Team von Trainer Toni Söderholm feierte beim 6:2 (2:1, 2:1, 2:0) bei den Straubing Tigers den dritten Sieg im dritten Spiel und sprang an die Tabellenspitze. München, das am Freitag zur Eröffnung der neuen Heimstätte SAP Garden gegen das NHL-Team aus den USA untergegangen war (0:5), ist verlustpunktfrei.