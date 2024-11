Dank Aubry und Storm: 244. Rheinderby geht an die Haie

Die Kölner Haie haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das 244. Rheinderby gewonnen und die Probleme bei der Düsseldorfer EG vergrößert. Nach einem Doppelschlag im Mitteldrittel setzte sich der KEC in eigener Halle mit 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) gegen das Schlusslicht durch. Die DEG liegt damit im Tabellenkeller weiter vier Punkte hinter den Augsburger Panthern und Iserlohn Roosters.

"Es ist eine große Erleichterung. Die Stimmung war vorher etwas angespannt", sagte Haie-Kapitän Moritz Müller bei MagentaSport: "So ein Derbysieg tut allen extrem gut." Köln hatte am Freitag vor eigenem Publikum gegen den ERC Ingolstadt verloren (2:5).

Für Köln, das Mitte Oktober bereits das erste Saisonduell in Düsseldorf gewonnen hatte (6:3), traf Frederik Storm (22.) zur Führung. Nach dem Ausgleich durch Sinan Akdag (32.) stellten Louis-Marc Aubry (38.) und Adam Almquist (39.) mit zwei Toren in weniger als zwei Minuten die Weichen auf Sieg. Aubry (41.) erhöhte zu Beginn des Schlussdrittels, Storm setzte vor 18.600 Zuschauern in ausverkaufter Halle den Schlusspunkt (55.).

Die DEG (13 Punkte) verpasste die Chance, den Rückstand zu Augsburg und Iserlohn (beide 17) zu verkürzen, da die Konkurrenten im Abstiegskampf am 19. Spieltag ebenfalls Niederlagen kassierten. Köln (32) verbesserte sich auf Rang sechs.

Am Sonntagnachmittag hatte Meister Eisbären Berlin im 100. DEL-Duell mit den Roosters die Tabellenführung gefestigt. Zu Hause feierte der Hauptstadtklub einen 6:3-Erfolg (1:0, 3:1, 2:2), für die Berliner war es der 16. Sieg im 19. Saisonspiel. Ty Ronning (19./29./49.), Liam Kirk (26.), Eric Hördler (31.) und Marcel Noebels (50.) erzielten die Treffer der Gastgeber. Für Iserlohn trafen Branden Troock (27.) und Shane Gersich (42./51.).

Die Berliner bleiben nach der Länderspielpause ungeschlagen und blicken auf eine perfekte Woche mit drei Siegen aus drei Spielen. Am vergangenen Dienstag war das Team von Trainer Serge Aubin ins Viertelfinale der Champions Hockey League eingezogen, am Freitag folgte ein 5:3 gegen die DEG.

Berlins Verfolger Ingolstadt blieb durch ein 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) über die Grizzlys Wolfsburg dran, die Fischtown Pinguins Bremerhaven (3.) verloren bei Adler Mannheim 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).