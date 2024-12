DEL: Augsburg verpflichtet Ex-Kölner Baptiste

Die Augsburger Panther verstärken sich im Abstiegskampf der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit dem Kanadier Nicholas Baptiste. Der Stürmer, der für die Kölner Haie vor zwei Jahren 17 Tore und 21 Vorlagen verbuchte, erhält beim Tabellenzwölften die elfte und letzte Importlizenz.

"Er hat in der DEL und in Finnland bereits gezeigt, dass er für seine Teams ein wertvoller Spieler ist. Nick spielt mit viel Energie und ist ein schneller Skater", sagte Sportdirektor und Trainer Larry Mitchell. Der 29-Jährige spielte in der vergangenen Saison beim finnischen Meister Tappara Tampere und begann die aktuelle Spielzeit in der russischen KHL. Vor seinem Wechsel nach Europa lief Baptiste auch 47-mal in der NHL für die Buffalo Sabres auf.