DEL: Braun bleibt Nürnberg über den Sommer hinaus erhalten

Die Nürnberg Ice Tigers haben den auslaufenden Vertrag mit Führungsspieler Constantin Braun um ein Jahr verlängert. Dies teilte der Tabellenzehnte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mit. Der 36 Jahre alte Verteidiger, der mit den Eisbären Berlin zwischen 2008 und 2013 insgesamt fünf Meistertitel gewonnen hatte, geht damit im Sommer in seine dritte Spielzeit bei den Ice Tigers.

Braun sei "in seiner Zeit in Nürnberg zu einem elementaren Teil unserer Führungsriege geworden und kann mit seiner Erfahrung vor allem unseren jungen Spielern extrem weiterhelfen", sagte Sportdirektor Stefan Ustorf. Braun blickt bereits auf 837 Einsätze in der DEL zurück, 81 davon absolvierte er für Nürnberg.