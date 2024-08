DEL: Düsseldorf holt Richards aus der AHL

Anzeige

Die Düsseldorfer EG hat sich für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Dienste des US-Amerikaners Justin Richards gesichert. Der 26 Jahre alte Stürmer wechselt von den Rochester Americans aus der unterklassigen American Hockey League (AHL) an den Rhein und ist das vorletzte Puzzleteil in der Kaderplanung der DEG.

"Ich hoffe in den nächsten Tagen noch einen weiteren Stürmer verkünden zu können und damit wäre unsere Kaderplanung dann abgeschlossen", erklärte Düsseldorfs Sportdirektor Niki Mondt.

Richards, der zwischen 2020 und 2023 für die New York Rangers und die Columbus Blue Jackets in insgesamt drei Spielen in der nordamerikanischen Profiliga NHL drei Vorlagen beisteuerte, sei ein "gelernter Mittelstürmer, sehr gut am Bullypunkt und kann in allen Situationen auf dem Eis stehen", sagte Mondt. In der AHL kam Richards insgesamt 206 Mal zum Einsatz, erzielte dabei 37 Treffer und gab 53 Vorlagen.