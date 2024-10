DEL: Düsseldorf wochenlang ohne Ehl

Die Düsseldorfer EG muss in den kommenden vier Wochen auf Stürmer Alexander Ehl verzichten. Der 24-Jährige musste sich einer Knie-Operation unterziehen und hat nun eine Rehaphase vor sich. Dafür kann der Tabellenletzte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den bevorstehenden Aufgaben gegen die Fischtown Pinguins am Freitag und am Sonntag in Straubing wieder auf Angreifer Justin Richards setzen. Jakob Borzecki (Fuß), Torsten Ankert (Schulter) und Rick Schofield (Hüfte) müssen dagegen weiter pausieren.