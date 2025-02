DEL: Düsseldorfer Debakel in Abstiegskampf

Die Düsseldorfer EG hat im Abstiegskampf der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen schweren Rückschlag erlitten. Der Altmeister erlebte beim Wiederbeginn nach der Länderspielpause ein 2:10 (0:4, 2:4, 0:2)-Debakel beim Titelverteidiger Eisbären Berlin.

In der Tabelle hatte die Pleite im Nachholspiel noch keine Konsequenzen, weil auch der Konkurrent Iserlohn Roosters beim Vizemeister Fischtown Pinguins mit 2:5 (2:0, 0:3, 0:2) verlor und ebenso wie Schlusslicht Augsburger Panther weiter einen Punkt zurückliegt. "Einfach nur peinlich unsere Performance", gab DEG-Nationalspieler Alexander Ehl bei MagentaSport zu, "wir waren von der ersten Minute an nicht bereit." Am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) empfängt Iserlohn Düsseldorf.

Ty Ronning brachte die Eisbären bereits nach 34 Sekunden in Führung. Liam Kirk (8.) sowie Eric Hördler und Frederik Tiffels mit einem Doppelschlag innerhalb von 24 Sekunden (12.) sorgten schon vor der ersten Drittelpause für die Entscheidung. Korbinian Geibel (23.), Lean Bergmann (27.), Marcel Noebels (33.), erneut Ronning (36.), Leo Pföderl (52.) und Tiffels (57.) erzielten die weiteren Tore für den Tabellenzweiten. Alexander Blank (35.) und Laurin Braun (38.) trafen für die DEG.

Nach dem achten Gegentor erlöste Düsseldorfs Trainer Steven Reinprecht endlich Torhüter Henrik Haukeland, für den Norweger kam Ersatzgoalie Nikita Quapp. Die Partie war wegen des Todes des Nationalspielers Tobias Eder, der bei beiden Klubs gespielt hatte, verschoben worden.

In Bremerhaven führten die Sauerländer, die am Samstag überraschend Trainer Doug Shedden gefeuert hatten, nach Toren von Tyler Boland (4.) und Eric Cornel (16.) nach dem ersten Drittel mit 2:0. Doch Jan Urbas (31./55.), Fabian Herrmann (35.), Nicholas B. Jensen (39.) und Ludwig Byström (48.) drehten das Spiel für Fischtown.