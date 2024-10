DEL: Eisbären retten Overtime-Sieg gegen Schlusslicht DEG

Die Eisbären Berlin haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem dramatischen Sieg behauptet. Der Rekordmeister löste die Pflichtaufgabe gegen das schwach in die Saison gestartete Schlusslicht Düsseldorfer EG am Samstagabend durch ein 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) nach Verlängerung mit größter Mühe - Leonhard Pföderl rettete den Hauptstadt-Klub mit seinem Ausgleich 13 Sekunden vor der Schlusssirene in die Overtime, dort traf dann Jonas Müller nach 92 Sekunden zum Sieg der Gastgeber.