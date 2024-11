DEL: Eisbären verlieren glatt im Spitzenspiel

Der deutsche Eishockeymeister Eisbären Berlin hat in der DEL die zweite Niederlage in Folge kassiert und die Tabellenführung verloren. Die Hauptstädter unterlagen im Spitzenspiel dem ERC Ingolstadt in eigener Halle mit 0:4 (0:1, 0:1, 0:2), die Bayern sind nach dem 21. Spieltag nun punktgleich mit den Eisbären, aber hauchdünn vorn.