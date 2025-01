DEL: Eisbären verpassen Tabellenführung

Die Eisbären Berlin haben in einem Schlagabtausch den Sprung an die Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpasst. Der Meister verlor sein Nachholspiel vom 27. Spieltag bei den Kölner Haien am Dienstag mit 3:5 (1:1, 2:3, 0:1) und liegt nach der ersten Niederlage nach zuvor fünf Ligasiegen in Serie weiter einen Punkt hinter Tabellenführer ERC Ingolstadt.