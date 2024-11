DEL: Ingolstadt verkürzt Rückstand auf Berlin

Der ERC Ingolstadt hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den vierten Sieg in Serie gefeiert und damit den Rückstand auf Spitzenreiter Eisbären Berlin verkürzt. Die Bayern setzten sich am Mittwochabend 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) bei den Straubing Tigers durch, dadurch liegen sie nur noch drei Punkte hinter dem Meister. Die Eisbären hatten am Dienstag die Neuauflage des Play-off-Finales 1:2 bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven verloren.

Die Adler Mannheim jubelten über einen deutlichen 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)-Erfolg gegen die Iserlohn Roosters und kletterten damit wieder auf den vierten Platz. Derweil verlor die Düsseldorfer EG 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung bei den Grizzlys Wolfsburg, für das Schlusslicht war es die vierte Niederlage in Serie.

In Straubing brachte Kenny Agostino (2.) die Gäste früh in Führung, doch das Heimteam antwortete schnell durch Danjo Leonhardt (4.). Im zweiten Drittel sorgte der Ingolstädter Riley Sheen (23.) für das 2:1, doch wieder schlugen die Gastgeber in Form von Philip Samuelsson (30.) zurück. Philipp Krauß (38.), Alex Breton (53.) und Myles Powell (59.) sicherten dem ERC schließlich die drei Punkte.