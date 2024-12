DEL: München feiert Derbysieg gegen Straubing

Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen ungefährdeten Derbysieg gegen die Straubing Tigers gefeiert. Im Duell der Tabellennachbarn setzten sich die Münchner am Dienstagabend mit 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) durch und bauten als Sechster ihren Vorsprung vor den Tigers auf acht Punkte aus.

Kapitän Patrick Hager verbuchte in seinem 400. DEL-Spiel für München zwei Vorlagen. Christopher DeSousa (15.) brachte den viermaligen Meister in Führung, mit einem Doppelschlag erhöhten Lester Lancaster (39.) und Taro Hirose (40.) kurz vor Ende des zweiten Drittels. Michael Connolly (60.) traf erst spät für die Straubinger, die ihre dritte Niederlage in Serie kassierten.