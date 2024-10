DEL: München klettert auf Rang drei

Der EHC Red Bull München hat den dritten Sieg in Serie im SAP Garden gefeiert und damit Tabellenplatz drei in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erobert. Die Bayern gewannen am Dienstag im Nachholspiel des dritten Spieltags gegen die Adler Mannheim mit 5:4 (2:0, 0:0, 3:4) und liegen mit nun 25 Punkten nur noch zwei Zähler hinter dem Zweiten ERC Ingolstadt.