DEL: Pietta knackt Vorlagenrekord - Straubing düpiert München

Routinier Daniel Pietta hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Rekord für die meisten Vorlagen geknackt. Der 37 Jahre alte Stürmer bereitete am Freitagabend beim 4:5 (1:0, 1:3, 2:1, 0:1) nach Verlängerung seines ERC Ingolstadt bei den Nürnberg Ice Tigers den Führungstreffer vor und verbuchte dabei seinen 538. Assist. Pietta ließ damit Robert Hock (537) in der ewigen Bestenliste hinter sich.