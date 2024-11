DEL: Schütz trifft zum Haie-Sieg gegen Ex-Klub

Ausgerechnet Justin Schütz hat die Kölner Haie bei seinem Ex-Klub Red Bull München zum dritten Sieg in Folge in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geschossen. Der 24-Jährige erzielte beim knappen 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) in der 52. Minute den Siegtreffer. Schütz war im Mai 2023 aus München nach Köln gewechselt.

Vor 10.796 Fans verlor München trotz Führung schon zum zweiten Mal in dieser Saison gegen die Haie. Mit jetzt 26 Punkten zog Köln in der Tabelle an dem Ex-Meister (25) vorbei und ist Dritter.