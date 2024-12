Eishockey: DEG punktet in Bremerhaven

Nach der schlimmsten Heimklatsche ihrer DEL-Geschichte hat die Düsseldorfer EG überraschend bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven gepunktet und am Tabellenende der Deutschen Eishockey Liga Anschluss gehalten. Beim 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) nach Verlängerung gegen den Vizemeister verkaufte sich die DEG am Freitagabend teuer, das Schlusslicht liegt nun vier Punkte hinter den Augsburger Panthern und Iserlohn Roosters.

Iserlohn verschaffte sich Luft, die Roosters setzten sich durch ein 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) über die Grizzlys Wolfsburg ein wenig von Düsseldorf ab. Augsburg war bei den Straubing Tigers chancenlos, es setzte nach schwachem Start ein 1:9 (0:4, 1:2, 0:3). Tabellenführer ERC Ingolstadt schlug die Schwenninger Wild Wings 5:3 (2:2, 0:0, 3:1), Titelverteidiger und Verfolger Eisbären Berlin unterlag den Löwen Frankfurt 2:3 (1:0, 1:2, 0:1).

Düsseldorf, das am vergangenen Sonntag gegen Red Bull München mit 0:8 untergegangen war, zeigte im Norden ein anderes Gesicht. Nach dem frühen Rückstand durch den Treffer von Miha Verlic (8.) schlug Alexander Ehl (12.) schnell zurück. Erst in der Overtime machte Phillip Bruggisser (62.) den Sieg für Bremerhaven perfekt. Am Sonntag (13.45 Uhr) trifft die DEG im Kellerduell auf Augsburg. "Es war wichtig, dass wir uns nicht hängen lassen und den Kopf in den Sand stecken", sagte DEG-Verteidiger Moritz Wirth wegen der Klatsche gegen München bei MagentaSport: "Wir können ganz viel Positives aus dem Spiel mitnehmen."

Für Straubing gelang Taylor Leier ein Hattrick (14./34./40.). Den einzigen Treffer der Augsburger erzielte der erst vor wenigen Tagen verpflichtete Nicholas Baptiste (28.).