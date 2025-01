Ingolstadt verlängert mit DEL-Vorlagenkönig Pietta

Assistkönig Daniel Pietta bleibt dem Spitzenreiter ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erhalten. Der 38 Jahre alte Center, der mit 544 Vorlagen den Rekord im deutschen Oberhaus hält, verlängerte seinen Vertrag bei den Panthern um ein weiteres Jahr. Das gab der ERC am Mittwoch bekannt.

"Daniel ist eine spielende DEL-Legende und seine Statistiken sprechen für sich", sagte Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan über Pietta, der in der laufenden Saison in bisher 33 Partien auf 19 Scorer (5 Tore, 14 Vorlagen) kommt und einen gewissen Anteil am Höhenflug der Oberbayern besitzt.

"Wir haben in Ingolstadt alle Voraussetzungen für erfolgreiches Eishockey", begründete Pietta seine Entscheidung, in Ingolstadt bleiben zu wollen, wo er seit 2020 unter Vertrag steht: "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich in der DEL spielen möchte, solange ich auf dem Level bin, das ich selbst von mir erwarte und eine wichtige Rolle im Team habe. Das ist beim ERC der Fall."

Der 115-malige deutsche Nationalspieler hatte Mitte November den vorigen Rekordhalter Robert Hock (537) überholt. Nun hat Pietta bereits den nächsten Meilenstein im Visier. Derzeit steht der gebürtige Krefelder bei 796 Scorerpunkten in der DEL. Ihm fehlen nur noch zwei Zähler, um Daniel Kreutzer von Rang zwei der Bestenliste zu verdrängen. Patrick Reimer (859) ist an der Spitze noch ein gutes Stück entfernt. Mit 1035 Einsätzen belegt Pietta zudem Rang neun in der Liga-Geschichte.