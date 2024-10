Ingolstadt verliert Kontakt zu Meister Berlin

Der ERC Ingolstadt hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) durch die zweite Niederlage in Folge den Kontakt zu Spitzenreiter Eisbären Berlin verloren. Der Tabellenzweite kassierte nach dem 2:4 in eigener Halle gegen die Berliner auch bei Red Bull München eine Pleite. Der Führungstreffer von Alex Breton war zu wenig, am Ende stand es 1:5 (1:0, 0:3, 0:2). Mit 27 Punkten liegt der ERC bereits sechs Zähler hinter Berlin.