Ingolstadt verliert trotz Stachowiak-Doppelpack

Spitzenreiter ERC Ingolstadt hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach zuletzt fünf Auswärtssiegen in Serie wieder eine Niederlage auf fremdem Eis kassiert und muss nun um die Tabellenführung bangen. Die Panther verloren am Mittwochabend bei den Grizzlys Wolfsburg 3:6 (1:3, 1:0, 1:3) und haben nun die Eisbären Berlin im Nacken. Der Meister empfängt den ERC am Sonntag (14.00 Uhr) zum Gipfeltreffen.

"Wir haben im ersten Durchgang einfach geschlafen", sagte Ingolstadts Doppeltorschütze Wojciech Stachowiak bei MagentaSport: "Wolfsburg ist nicht einfach zu spielen."

Mit 58 Punkten liegt Ingolstadt für die Berliner (55), die ein Spiel weniger bestritten haben, in Reichweite. Vor dem Topduell spielt der Spitzenreiter noch am Freitag daheim gegen die Schwenninger Wild Wings. Die Eisbären müssen ebenfalls am Freitag (jeweils 19.30 Uhr/MagentaSport) gegen die Löwen Frankfurt ran.

In einem packenden Spiel in Wolfsburg lief der ERC zumeist einem Rückstand hinterher. Stachowiak (48.) glich im Schlussdrittel mit seinem zweiten Treffer des Tages zwar zum 3:3 aus, doch mit einem Doppelschlag durch Matthew White (51.) und Andy Miele (53.) sicherte sich Wolfsburg kurz danach den entscheidenden Vorsprung. Wolfsburgs Ryan O'Connor traf kurz vor Schluss ins leere Tor, auch für den Verteidiger war es das zweite Tor.