Kölner Haie verpflichten Ex-Weltmeister Tyrväinen

Die Kölner Haie haben den ehemaligen Eishockey-Weltmeister Juhani Tyrväinen verpflichtet. Der 33-jährige Finne wechselt vom schwedischen Erstligisten Lulea HF an den Rhein. Beim achtmaligen Meister unterschrieb der Mittelstürmer einen Einjahresvertrag.

"Er ist ein äußerst zweikampfstarker Stürmer und harter Arbeiter, der auf beiden Seiten des Eises sehr verantwortungsbewusst spielt", sagte Haie-Sportdirektor Matthias Baldys: "Juhani ist ein sehr verlässlicher Spieler, der unserem Spiel Intensität und Stabilität verleihen wird."

Tyrväinen bestritt in der ersten finnischen Liga 517 Einsätze und stand 2019 in der Nationalmannschaft, die in Bratislava WM-Gold gewann. Danach zog es ihn nach Schweden, wo er in Lulea die vergangenen fünf Jahre verbrachte. Dort brachte er es in 270 Spielen auf 158 Scorerpunkte, wurde 2022 Vizemeister und erreichte ein Jahr später das Finale der Champions League.