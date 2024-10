München gewinnt furiose DEL-Premiere in neuer Arena

Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den ersten Sieg im neuen Wohnzimmer gefeiert. Das Team von Trainer Toni Söderholm bezwang in einem torreichen Spektakel die Grizzlys Wolfsburg mit 7:4 (2:1, 3:2, 2:1) und setzte seinen Start ohne Punktverlust mit dem vierten Erfolg im vierten Spiel fort.

Die Gastgeber legten dabei los wie die Feuerwehr, Benjamin Smith erzielte bereits in der 3. Minute das erste DEL-Tor im ausverkauften SAP Garden. Einen Doppelpack steuerte Yasin Ehliz (39./42.) bei.

Das Eröffnungsspiel in der neuen Arena gegen die Buffalo Sabres aus der NHL hatten die Münchner 0:5 verloren. Nun folgen drei weitere Heimspiele in Serie in der Mehrzweckhalle im Olympiapark: Gegen Meister Eisbären Berlin, die Kölner Haie und die Düsseldorfer EG.

In einer ebenfalls unterhaltsamen Begegnung setzten sich die Adler Mannheim gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 5:4 (2:1, 3:2, 0:1) durch. Die Iserlohn Roosters holten im Krimi bei den Augsburger Panthern den erlösenden ersten Sieg, durch das 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen hat das Team vom Seilersee nach fünf Spielen die ersten zwei Punkte auf dem Konto.