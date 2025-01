Nach Spielabbruch in Bremerhaven: 5:0-Wertung für Ingolstadt

Das am Freitag abgebrochene Spiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen den Fischtown Pinguins und dem Tabellenführer ERC Ingolstadt wird mit drei Punkten und 5:0 Toren für die Gäste gewertet. Darüber hinaus erhielten die Bremerhavener eine Geldstrafe. Die Partie war wegen eines Lecks an der Ammoniak-Leitung unter der Eisfläche in der ersten Drittelpause beim Stand von 2:0 für Ingolstadt abgebrochen worden.