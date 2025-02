Nachhaltigkeit: Aktionsspieltage in der DEL

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) rückt das Thema Nachhaltigkeit an den kommenden beiden Spieltagen in den Vordergrund. Im Rahmen der Strategie DEL4 werden unter anderem die Hauptschiedsrichter in Sondertrikots mit den sogenannten Klimastreifen Deutschlands auflaufen, dazu wird es an den Spielorten individuelle Aktionen und Informationsveranstaltungen der Klubs geben.

"Wir müssen dran bleiben", forderte Matthias Binder bei einer Podiumsdiskussion im Münchner SAP Garden am Donnerstag, wo die Aktionen am Abend beim Auftakt des 44. Spieltags zwischen Red Bull München und den Schwenninger Wild Wings beginnen. Der Geschäftsführer der Adler Mannheim und Vorsitzende der Nachhaltigkeits-Kommission habe das Gefühl, dass "jeder einzelne Klub mitzieht".

Die DEL will bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein. Dafür wurden zu der laufenden Saison erstmals Nachhaltigkeits-Kriterien bei der Lizenzprüfung vorgeschrieben. Dazu unterstützt die Liga ab sofort das Niedermoorgebiet Drömling in der Nähe von Wolfsburg. Die Aktion endet mit dem 45. Spieltag am Sonntag.