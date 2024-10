Nächste Niederlage für Bremerhaven, auch München verliert

Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage in Folge kassiert. Die Mannschaft von Trainer Alexander Sulzer verlor am Freitagabend vor heimischer Kulisse mit 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) gegen die Kölner Haie und verpasste es damit, den Rückstand auf den Tabellenzweiten ERC Ingolstadt zu verkürzen. Parker Tuomie (15.) und Gregor MacLeod (54.) trafen für die Haie, die im zwölften Spiel ihren fünften Saisonsieg bejubelten.