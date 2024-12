Pföderl stark: Eisbären beenden Heimmisere

Die Eisbären Berlin haben ihre Heimmisere in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch dank Leo Pföderl beendet. Nach vier Pflichtspielniederlagen nacheinander in der Arena am Ostbahnhof trug der Nationalspieler am Sonntag beim 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) im umkämpften Klassiker gegen die Adler Mannheim vier Scorerpunkte bei.

Pföderl traf zum zwischenzeitlichen 3:2, zudem bereitete er drei weitere Treffer vor. Der 31 Jahre alte Stürmer liegt nach 26 Spieltagen nun bei insgesamt 34 Torbeteiligungen. Erst vor wenigen Tagen hatte der wertvollste Spieler der vergangenen DEL-Finalserie seinen Vertrag in der Hauptstadt bis 2029 verlängert. Sein Nationalmannschaftskollege Kai Wissmann steuerte drei Punkte bei. Berlin blieb damit an Spitzenreiter ERC Ingolstadt dran.

Die Schanzer, die am Freitag nach acht Siegen erstmals mit 2:3 nach Penaltyschießen gegen Vizemeister Fischtown Pinguins wieder verloren hatten, gewannen gegen den Tabellenvorletzten Iserlohn Roosters 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). Der Vorsprung vor dem Titelverteidiger Berlin beträgt weiter drei Punkte. Verfolger Red Bull München feierte beim Schlusslicht Düsseldorfer EG mit 8:0 (3:0, 3:0, 2:0) den vierten Sieg in Folge. Für Altmeister DEG war es die höchste Heimpleite in der DEL-Geschichte.

Die Kölner Haie setzten sich mit 4:3 (2:2, 1:1, 1:0) gegen die Löwen Frankfurt durch. Die Straubing Tigers besiegten die Grizzlys Wolfsburg mit 3:2 (1:0, 0:1, 2:1). Die Schwenninger Wild Wings bezwangen die Augsburger Panther mit 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Stürmer Brandon McMillan, dessen Lizenzierung die Wild Wings erst kurz vor Spielbeginn bekannt gegeben hatten, hinterließ mit dem Führungstreffer und einem Assist sofortigen Eindruck.