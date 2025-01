"Mach et joot, Tobi": DEG mit emotionalen Abschied für Eder

Die Düsseldorfer EG hat sich auf emotionale Art und Weise von Tobias Eder verabschiedet. Vor der Begegnung am Mittwochabend in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Schwenninger Wild Wings (4:3 nach Penaltyschießen) präsentierten die Anhänger der DEG ein Banner mit dem Schriftzug "Mach et joot, Tobi", hinter der Auswechselbank des Heimteams hing das Trikot mit der Nummer 20 des verstorbenen Nationalspielers und früheren Düsseldorfers.