"Riesig Spaß": Vorfreude auf Winter Game der DEL

Nationalspieler Matthias Plachta geht mit den Adler Mannheim voller Vorfreude in das sechste Winter Game der Deutschen Eishockey Liga (DEL). "Das steht das ganze Jahr auf der Agenda. Man macht etwas sehr Besonderes", sagte der Angreifer: "Man muss alle Emotionen und Momente genießen. Aber es geht auch um drei Punkte und wir müssen das Spiel gewinnen." Es werde am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) im Derby gegen die Löwen Frankfurt definitiv "sehr aufregend".

Die Unterschiede des Freiluftspiels im Deutsche Bank Park zu einer Begegnung in der Halle schätze er dabei nicht so gravierend ein. "Die Lichtverhältnisse sind ein bisschen anders, mit dem Flutlicht ist es schwerer. Dann kommt das Wetter dazu", sagte Plachta weiter: "Aber im Endeffekt ist es auch nur Eishockey. Wenn man sich an die Kindheit zurückerinnert und auf dem Weiher gespielt hat - das macht einfach riesig Spaß."

Gut 40.000 Zuschauer werden im Heimstadion von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt erwartet, vorhergesagt zur Anstoßzeit sind knappe Minusgrade und zarter Schneefall. Man sei auf alles "vorbereitet", sagte Löwen-Gesellschafter Andreas Stracke: "Das Dach bleibt definitiv offen. Niedrige Temperaturen, vielleicht etwas Schnee - so stelle ich mir ein Outdoorspiel vor. Neun Monate Planung sind vorbei. Es wird Zeit, dass das Baby auf die Welt kommt."

Seit 2013 finden in der DEL in der Regel im Zweijahresrhythmus Winter Games statt, Vorbild war die nordamerikanische Profiliga NHL mit ihren Winter Classics unter freiem Himmel. Bereits seit 22. Dezember wird die Frankfurter Arena zum Eisstadion umgebaut. MagentaSport zeigt am Samstag erstmals in der DEL Live-Bilder aus den Kabinen, die Ansprachen der Trainer oder auch Live-Bilder mit einer Drohne, vor Ort wird es am Sonntag noch ein Schlittschuhlaufen für Jedermann geben.