Shutout mit neuem Goalie: Haien gelingt Befreiungsschlag

Die Kölner Haie haben die Gegentorflut in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit neuem Goalie gestoppt und den erhofften Befreiungsschlag geschafft. Beim Debüt des erst Stunden zuvor verpflichteten Slowaken Julius Hudacek schlug der achtmalige Meister die Straubing Tigers in eigener Halle 2:0 (0:0, 1:0, 1:0), dem Neuzugang gelang direkt ein Shutout. Nach dem zweiten Saisonsieg stehen die Haie bei acht Punkten, die Tigers (3) stecken in der Tabelle unten fest.

"Die letzte Woche war nicht einfach. Wir haben ganz bittere Niederlagen mitgenommen. Ich bin sehr erleichtert", sagte Haie-Kapitän Moritz Müller nach dem wichtigen Erfolg bei MagentaSport und gratulierte seinem neuen Teamkollegen: "Glückwunsch an Huda." Hudacek gefiel seine Premiere: "Ich bin 36. In ein paar Jahren ist es vorbei, ich muss alles genießen."

Die Haie hatten in den ersten fünf DEL-Spielen 25 Tore kassiert, mehr als jede andere Mannschaft. Gegen Straubing stand die Null, vorn traf Jan Luca Sennhenn am Feiertag vor 18.362 Zuschauern zum 1:0 (27.). Hudacek hielt im Mitteldrittel einen Penalty von Tim Fleischer (37.), Louis-Marc Aubry erhöhte in Überzahl auf 2:0 (42.). Die Tigers rannten erfolglos an und konnten Hudacek nicht überwinden.

Die Haie hatten den 36-Jährigen am Donnerstag bis zum Saisonende verpflichtet, da Stammtorhüter Tobias Ancicka wegen einer Handverletzung ausfällt. Der Neuzugang war in der vergangenen Saison 16 Mal für die Löwen Frankfurt aufgelaufen und zuletzt vertragslos.