Wolfsburg verlängert mit Kapitän Machacek

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit ihrem Kapitän Spencer Machacek um ein weiteres Jahr verlängert. Der 36 Jahre alte Kanadier trägt bereits seit 2018 das Trikot der Niedersachsen. Bis wann die neue Vereinbarung läuft, gab der Klub nicht bekannt.

In der laufenden Saison kommt Machacek, der seit drei Jahren das Kapitänsamt innehat, bislang auf sieben Tore und 13 Vorlagen und steht damit in der DEL-Scorerliste auf Platz sechs. In seinen insgesamt sieben Spielzeiten hat der Kanadier 133 Tore und 121 Vorlagen für Wolfsburg verbucht.

"Spencer spielt nach wie vor auf sehr hohem Niveau und verkörpert die Attribute der Grizzlys wie kein anderer in unserer Mannschaft", sagte Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf: "Er geht auf dem Eis voran, ist sich für keine Arbeit zu schade und ist durch seine professionelle Einstellung ein Schlüsselspieler und Vorbild in der Kabine."