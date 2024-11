Zehn Niederlagen in Serie: Panther trennen sich von Dent

Die Augsburger Panther haben auf ihre Niederlagenserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) reagiert und sich von Trainer Ted Dent getrennt. Das teilten die Schwaben einen Tag nach dem 3:4 bei den Löwen Frankfurt mit, die Pleite bei den Hessen war bereits die zehnte nacheinander. Bis auf Weiteres übernimmt Sportdirektor Larry Mitchell, der die Panther bereits von 2007 bis 2014 trainiert hatte.

"Mit Ted Dent wollten wir auf der Trainerposition wieder für mehr Konstanz zu sorgen. Die Saison hatte mit 17 Zählern aus zehn Partien auch vielsprechend begonnen, die Hoffnung auf ein besseres Jahr war bei allen spürbar. Nach dem gefeierten Derbysieg in München Mitte Oktober ging es dann zu schnell in die falsche Richtung", sagte Panther-Hauptgesellschafter Lothar Sigl: "Noch sind 32 Spiele zu absolvieren und wir haben es in der eigenen Hand, die Saison positiv zu gestalten. Die Mannschaft ist in der Pflicht."

Augsburg, in den vergangenen beiden Saisons Tabellenletzter in der DEL, hatte Dent erst im Mai als Nachfolger von Christof Kreutzer verpflichtet. Mit nur sechs Siegen aus 20 Spielen stecken die Panther nun wieder im Abstiegskampf.