Bis zur Heim-WM: Harold Kreis bleibt Bundestrainer

Harold Kreis verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr und bleibt Nationaltrainer Deutschlands.

Der 66-jährige Kanadier verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum Ende der Saison 2026/27.

Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwoch mit. Kreis, der das Amt im März 2023 angetreten und die Nationalmannschaft wenige Monate später zur WM-Silbermedaille geführt hatte, wird somit auch bei der Heim-Weltmeisterschaft 2027 in Mannheim und Düsseldorf hinter der deutschen Bande stehen.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen des DEB und die Möglichkeit, den eingeschlagenen Weg mit der Mannschaft über die laufende Saison hinaus fortzusetzen", sagte Kreis. Der ursprüngliche Vertrag des früheren DEB-Verteidigers wäre nach den Olympischen Winterspielen in Cortina und d'Ampezzo (6. bis 22. Februar) und der Weltmeisterschaft in der Schweiz (15. bis 31. Mai) ausgelaufen.