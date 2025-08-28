Champions Hockey League: Berlin siegt, Ingolstadt verliert

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat im ersten Pflichtspiel der neuen Saison einen Erfolg in der Champions Hockey League (CHL) eingefahren. Beim norwegischen Meister Storhamar Hockey gewann das Team von Trainer Serge Aubin ungefährdet 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Schlechter lief es für den ERC Ingolstadt, der gegen den finnischen Spitzenklub Ilves Tampere 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) unterlag.

Zwölf Tage vor dem Start der Deutschen Eishockey Liga (DEL) trafen die Nationalspieler Leonhard Pföderl (4.) und Korbinian Geibel (57.) sowie Neuzugang Mitch Reinke (33.) für die Eisbären, die die Ligaphase der Königsklasse erneut überstehen wollen. Berlin war in der Vorsaison erst im Viertelfinale am späteren CHL-Champion ZSC Lions Zürich gescheitert.

Derweil lag der Hauptrundenzweite ERC Ingolstadt bei seiner fünften CHL-Teilnahme schon nach 23 Minuten 0:3 hinten, im Schlussdrittel gelang Daniel Schmölz (43.) noch der erste Pflichtspieltreffer der Saison vor heimischem Publikum. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven, dritter deutscher Vertreter, haben am Freitag (19.45 Uhr) in Zürich zum Start die wohl schwerstmöglichste Aufgabe vor der Brust.

Insgesamt 24 Mannschaften nehmen an der CHL teil. In der Ligaphase geht es jeweils gegen sechs unterschiedliche Gegner. Alle Teams werden in einer Gesamttabelle aufgeführt, 16 schaffen es in die K.o-Runde.