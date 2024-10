CHL: Herbe Niederlage für die Eisbären

Die Eisbären Berlin sind in der Champions Hockey League (CHL) böse unter die Räder gekommen. Der deutsche Eishockey-Meister unterlag beim HC Fribourg-Gotteron in der Schweiz mit 3:9 (0:3, 2:5, 1:1). Für den DEL-Klub war es die zweite Niederlage im fünften Spiel. Ty Ronning (21.) und Blaine Byron (36./44.) erzielten die Treffer der Berliner.

Die Gastgeber erhöhten im zweiten Drittel in gut neun Minuten von 4:1 auf 8:1 - das Spiel war gelaufen. Nach einer Niederlage zum Saisonstart hatten die Eisbären in der CHL zuletzt drei Siege nacheinander gefeiert, nun gab es einen herben Rückschlag. Weiter geht es am 16. Oktober gegen SönderjyskE Ishockey aus Dänemark.

In der CHL wird nach dem sogenannten Schweizer Modell gespielt. 24 Klubs bestreiten jeweils drei Heim- und drei Auswärtsspiele gegen sechs verschiedene Gegner. Die ersten 16 der gemeinsamen Tabelle erreichen das Achtelfinale.