CHL: Ingolstadt feiert zweiten Sieg in Serie

Der ERC Ingolstadt hat in der Champions Hockey League (CHL) den zweiten Sieg im vierten Spiel eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Mark French gewann gegen den Schweizer Vizemeister Lausanne HC um Nationalspieler Dominik Kahun eine spannende Partie mit 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) und korrigierte damit den Fehlstart in die Gruppenphase. Nach zwei Pleiten zum Start liegt der ERC nun auf Achtelfinal-Kurs.

Riley Sheen (25.) brachte den Hauptrundenersten der Vorsaison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit seinem Tor vor 5123 Zuschauern auf die Siegerstraße. Im Schlussdrittel erhöhte Top-Verteidiger Alex Breton (51.) in Überzahl, der Anschlusstreffer von Jason Fuchs (58.) kam zu spät. Breton traf ins leere Tor zur Entscheidung (59.).

Mit ihrer Bilanz liegen die Ingolstädter nach vier Partien im Tabellenmittelfeld der 24 Team umfassenden Ligaphase, die besten 16 schaffen es in die K.o-Runde. Für den ERC ist es die fünfte CHL-Teilnahme, beim letzten Auftritt in der Saison 2023/24 schied das Team im Play-off-Achtelfinale aus.