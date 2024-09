CHL: Pinguins gewinnen erstes Auswärtsspiel

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben ihr erstes Auswärtsspiel in der Eishockey-Champions-League gewonnen. Der deutsche Vizemeister setzte sich beim dänischen Klub SönderjyskE Ishockey mit 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) durch. Nächster Gegner ist am Samstag (19.00 Uhr) in Bremerhaven der bislang sieglose französische Vertreter Dragons de Rouen.