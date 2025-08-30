DEB-Frauen gewinnen Vier-Nationen-Turnier

Die deutschen Eishockeyfrauen haben das Vier-Nationen-Turnier im französischen Albertville gewonnen und damit einen gelungen Auftakt in die Olympiasaison hingelegt. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod besiegte Gastgeber Frankreich am Samstag mit 6:3 (3:0, 2:3, 1:0) und knüpfte damit nahtlos an die Erfolge gegen Japan (2:1 nach Penaltyschießen) und Ungarn (5:1) an.

Gegen Frankreich erzielten Lilli Welcke (2), Nicola Hadraschek-Eisenschmid, Celina Haider, Katarina Jobst-Smith und Anne Bartsch die Treffer für den WM-Viertelfinalisten. "Es war ein gutes Ende für unser Turnier. Der Spielplan war eng mit drei Spielen an drei Tagen. Wir hatten einige Kranke und Verletzte, aber das Team hat hart gearbeitet", sagte MacLeod.