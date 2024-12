DEB-Frauen gewinnen zweiten Test gegen Norwegen

Die deutschen Eishockey-Frauen haben sich für die Testspiel-Niederlage gegen Norwegen am Donnerstag revanchiert. Im zweiten Test gegen die norwegische Auswahl binnen weniger Stunden gewann das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod mit 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

Auf die frühe Führung der Skandinavierinnen durch Tea Lokke Nyberg (2.) antwortete Emily Nix prompt (5.) und ließ im zweiten Drittel noch die Führung folgen (30.). Die Treffer zum sicheren 4:1-Vorsprung besorgten Luisa Welcke (35.) und Carina Strobel (56.), ehe Norwegens Emilie Kruse (58.) den Endstand besorgte.

Am Donnerstag hatte die DEB-Auswahl gegen den WM-Aufsteiger trotz Überlegenheit und zweimaliger Führung mit 2:3 nach Penaltyschießen verloren. Die Eishockey-Frauen bereiteten sich in Füssen auf das Ausscheidungsturnier für die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien vor. Vom 6. bis 9. Februar tritt die Auswahl in Bremerhaven gegen Österreich, Ungarn und einen noch nicht feststehenden Qualifikanten an.