DEB-Frauen triumphieren beim Deutschland Cup

Vorbereitung nach Maß: Die deutschen Eishockey-Frauen haben den Deutschland Cup gewonnen. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod bejubelte gegen Ungarn ein 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) und feierte damit erstmals den Titel in Landshut. 2023 hatten die DEB-Frauen nur einen Sieg in drei Spielen geholt, in diesem Jahr gewannen sie alle Spiele.