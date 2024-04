DEB-Team startet mit Niederlage in WM-Vorbereitung

Anzeige

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die WM-Vorbereitung gestartet. Der Vize-Weltmeister verlor am Donnerstag sein erstes Testspiel gegen Tschechien im Kurort Karlsbad mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Schon am Samstag (17.10 Uhr/MagentaSport) trifft das Team von Bundestrainer Harold Kreis am gleichen Ort erneut auf den WM-Gastgeber.

Tschechiens Torjäger David Tomasek (13./34./59.) brachte der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) mit einem Dreierpack die Auftakt-Pleite bei.

"Wir haben heute zwar kein gutes Ergebnis erzielt, aber dafür einige wichtige Erkenntnisse gewonnen", sagte Kreis. Torwart Tobias Ancicka ergänzte: "Wir haben gut gekämpft und eigentlich auch gut mitgehalten. Schade um das erste Tor, da war ein bisschen Pech dabei. Trotzdem haben wir heute auf Augenhöhe mit den Tschechen gespielt und werden die Erkenntnisse mitnehmen für das nächste Spiel am Samstag.“

Nach dem Tschechien-Doppel, das die erste WM-Vorbereitungsphase markiert, werden sechs weitere Testspiele folgen. Kommenden Dienstag trifft sich die Mannschaft in Augsburg zum Auftakt von Phase zwei, in der es zweimal gegen die Slowakei geht. Die Generalprobe steigt schließlich am 6. Mai gegen Frankreich in Weißwasser, ehe das DEB-Team von dort zum WM-Spielort Ostrava reist.

Kreis konnte zu Vorbereitungsstart bereits acht Vizeweltmeister begrüßen, die Top-Spieler aus Übersee fehlen jedoch noch. Ob Profis wie Stürmerstar Tim Stützle, Torhüter Philipp Grubauer, Nico Sturm, John-Jason Peterka oder Moritz Seider dazustoßen können, wird sich erst nach Abschluss der NHL-Hauptrunde entscheiden. Kreis berichtete jedoch von positiven Gesprächen.

Bei der Weltmeisterschaft in Prag und Ostrava (10. bis 26. Mai) bekommt es Deutschland in der Gruppenphase mit den USA, Schweden, der Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen zu tun.