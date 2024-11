Deutschland Cup: DEB-Frauen mit zweitem Sieg

Die deutschen Eishockey-Frauen stehen beim Deutschland Cup in Landshut vor dem Gesamtsieg. Die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod feierte mit dem 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) gegen die Slowakei ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel des Traditionsturniers. Letzter Gegner ist am Samstag (14.30 Uhr) Ungarn.

Die Slowakinnen gingen früh in Führung, Ema Tothova traf bereits in der sechsten Minute. Ende des ersten Drittels gelang Schweden-Legionärin Nicola Hadraschek-Eisenschmid der Ausgleich (19.). Nach einem torlosen Mittelabschnitt sorgte Kapitänin Daria Gleißner in der 42. Minute für die Entscheidung.

Das Turnier gilt für das Team als wichtige Vorbereitung für das im Februar in Bremerhaven stattfindende Qualifikationsturnier für die Olympischen Winterspiele.