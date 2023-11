Deutschland Cup: DEB-Team mit Auftaktsieg gegen Dänemark

Anzeige

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat beim Deutschland Cup in Landshut einen erfolgreichen Auftakt gefeiert. Knapp sechs Monate nach dem Silber-Coup bei der WM in Finnland gewann das Team von Bundestrainer Harold Kreis bei ihrer Rückkehr auf heimischen Boden gegen Dänemark mit 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

Leo Pföderl (26.), Colin Ugbekile (53.), Alexander Ehl (58.) und Maximilian Eisenmenger (60.) sorgten im ersten Test auf dem Weg zur WM in Tschechien (10. bis 26. Mai 2024) für einen deutschen Erfolg. Patrick Russell (40.) hatte zwischenzeitlich für Dänemark ausgeglichen.

Am Samstag (18.00 Uhr) trifft das DEB-Team im zweiten Spiel auf Österreich, weiterer Gegner ist am Sonntag (14.30 Uhr) die Slowakei. Die Frauen-Nationalmannschaft, die ihr Heimturnier erstmals parallel zu den Männern in derselben Halle austrägt, trifft nach ihrem Auftakterfolg gegen Dänemark am Mittwoch (1:0) noch auf Finnland (Freitag, 19.00 Uhr) und Tschechien (Samstag, 14.30 Uhr).