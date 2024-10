Deutschland Cup: Hager und Kühnhackl kehren in DEB-Team zurück

Mit den prominenten Rückkehrern Patrick Hager und Tom Kühnhackl sowie zwei Debütanten geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in den Deutschland Cup in Landshut. Stürmer Markus Schweiger (Löwen Frankfurt) und Verteidiger Phillip Sinn (Red Bull Salzburg) sind die einzigen Neulinge im 25-köpfigen Kader für das Heimturnier in der nächsten Woche, den Bundestrainer Harold Kreis am Mittwochabend bekannt gab.

Der erfahrenste Spieler ist der Münchner Hager, der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang hat aber seit 2019 an keiner Weltmeisterschaft mehr teilgenommen und läuft erstmals für Kreis auf. Auch Lokalmatador Kühnhackl (Adler Mannheim) gibt nach zweieinhalb Jahren sein Comeback in der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Beide hatten zuletzt bei Olympia 2022 im Nationalteam gespielt. Insgesamt stehen 17 WM-erfahrene Spieler im Aufgebot.

"Wir freuen uns auf einen international erfahrenen Kader und gehen mit einer starken Besetzung in den Deutschland Cup. Viele Spieler, die wir diesmal dabei haben, nehmen in ihren Klubs eine Schlüsselrolle ein", sagte Kreis, der auf die Spieler der Champions-League-Teilnehmer Eisbären Berlin, Fischtown Pinguins Bremerhaven und Straubing Tigers weitgehend verzichtete. Die DEB-Auswahl trifft vom 7. bis 10. November in Landshut auf Dänemark, die Slowakei und Österreich.

Das Aufgebot für den Deutschland Cup:

Tor: Maximilian Franzreb (Fischtown Pinguins), Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg), Arno Tiefensee (Adler Mannheim)

Verteidigung: Dominik Bittner, Maximilian Daubner (beide Red Bull München), Leon Gawanke, Lukas Kälble (beide Adler Mannheim), Jan Luca Sennhenn (Kölner Haie), Phillip Sinn (Red Bull Salzburg), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters), Fabio Wagner (ERC Ingolstadt)

Angriff: Lean Bergmann (Eisbären Berlin), Andreas Eder, Yasin Ehliz, Patrick Hager, Maximilian Kastner (alle Red Bull München), Philipp Krauß, Daniel Schmölz, Wojciech Stachowiak (alle ERC Ingolstadt), Tom Kühnhackl, Stefan Loibl (beide Adler Mannheim), Daniel Pfaffengut, Markus Schweiger (beide Löwen Frankfurt), Luis Schinko (Grizzlys Wolfsburg), Justin Schütz (Kölner Haie)