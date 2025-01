Doppelfunktion: Endras neuer DEB-Bundestorwarttrainer

Dennis Endras wird Torwarttrainer beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB). Das gab der Verband am Freitag bekannt. Der 95-malige Nationalgoalie füllt diese Rolle überdies weiterhin bei den Augsburger Panthern aus. Den Posten beim abstiegsbedrohten Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hatte Endras nach seinem Karriereende im vergangenen Sommer übernommen. Angaben zur Vertragsdauer machte der DEB nicht.

"Wir freuen uns, mit Dennis einen internationalen erfahrenen Goalie für unsere Entwicklungsarbeit im DEB und mit den Vereinen gewonnen zu haben", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast über Endras, der in der DEL den Rekord für die meisten Shutouts (51) hält: "Für uns ist es wichtig, die Talentförderung im Goalie-Bereich weiterzuentwickeln und vor allem auch an die Gegebenheiten des modernen Eishockeyspiels auf internationalem Niveau anzupassen."

Endras blickt "voller Tatendrang" auf die bevorstehende Aufgabe. "Mir liegt es am Herzen, die Wichtigkeit der gezielten Arbeit mit Torhütern zu verdeutlichen und dafür mit Ideen und als Ratgeber zur Seite zu stehen", sagte der 39-Jährige, der in der DEL neben Augsburg auch lange für die Adler Mannheim im Tor stand. 2018 gehörte Endras zudem zur deutschen Silbermannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang.